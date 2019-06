Giustizia: Fratoianni (Si) su Lotti, richiamo a garantismo di tanti Pd è furbata pelosa (3)

- Fratoianni sottolinea anche che "ora servono parole e atti netti perché questa è una faccenda che chiama in causa la credibilità delle nostre istituzioni, perché entra nel cuore pulsante del rapporto di fiducia fra Stato e cittadini, e cioè l'organizzazione della giustizia. Ogni silenzio, ogni difesa d'ufficio, ogni professione di presunto garantismo non fa altro che alimentare la sfiducia e terremotare i fragili equilibri del nostro paese. Lo dico in particolar modo agli esponenti del Pd e al suo segretario. Perché se in questa vicenda esiste una ragione di Stato, la si trova proprio nella difesa delle autonomie e dell'indipendenza dei poteri definite dal dettato costituzionale. E di fronte a questa", conclude il parlamentare, "non c'è ragione di partito che tenga". (Com)