Zeffirelli: Malan (FI), è morto un maestro dell'arte e un grande uomo

- Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "è morto un maestro dell'arte e un grande uomo. Franco Zeffirelli si è spento a Roma dopo una vita di cinema, teatro e opera, in cui non ha mai avuto paura delle proprie idee. Un artista completo e fuori dagli schemi comuni. Grande cineasta amato in Italia e all'estero. Accettò di candidarsi in Forza Italia quando artisti e intellettuali erano tutti schierati a sinistra, e fu eletto senatore nel 1994. Ci mancheranno la sua affabilità e intelligenza. Riscopriremo i suoi capolavori", conclude il parlamentare, "in cui emerge anche la sua profonda fede". (Com)