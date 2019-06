Asti: chiusa via Madre Teresa, il bus della linea B cambia percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 16 giugno, dalle ore 9 al termine del servizio, gli autobus della linea festiva B effettueranno una variazione di percorso in seguito alla chiusura al traffico di via Madre Teresa di Calcutta. Saranno soppresse, in entrambe le direzioni, le fermate di corso Casale, all’altezza del centro commerciale Nuovo Borgo, di via Madre Teresa di Calcutta e di Strada Valgera. Saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate sostitutive di via Marchisio.(Rpi)