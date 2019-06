Zeffirelli: Librandi (Pd), artista poliedrico e mai banale

- Il deputato del Partito democratico, Gianfranco Librandi, afferma in una nota che "con Franco Zeffirelli ci lascia un artista poliedrico e mai banale, che ha saputo variare dal cinema all'opera senza mai tradire il suo talento. Il mondo della cultura perde uno dei suoi figli più grandi, ma la sua arte rimarrà nei nostri cuori e impreziosirà per sempre il Pantheon dell'Italia nel mondo". (Com)