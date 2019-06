Russia-Moldova: ministero Esteri Mosca, soddisfazione per risoluzione pacifica di crisi politica

- La Russia accoglie con favore la risoluzione pacifica della crisi politica in Moldova ed esprime la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due paesi. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione a commento della decisione della Corte costituzionale moldava di rivedere la decisione sullo scioglimento del Parlamento e sulle elezioni anticipate. "La Russia è soddisfatta della risoluzione pacifica della crisi politica in Moldova. Alcune delle questioni più importanti che la nuova amministrazione dovrà affrontare sono la risoluzione dei problemi sorti nel campo della democratizzazione dei processi politici interni, così come lo sviluppo socio-economico nel paese", ha sottolineato il ministero aggiungendo che Mosca si aspetta che il nuovo governo, guidato da Maia Sandu, faccia passi costruttivi verso il miglioramento della cooperazione Russia-Moldova in vari ambiti. (segue) (Rum)