Russia-Moldova: ministero Esteri Mosca, soddisfazione per risoluzione pacifica di crisi politica (2)

- In un post sul proprio profilo Facebook, il capo dello Stato moldavo, Igor Dodon, ha dichiarato che, dopo la decisione di oggi della Corte costituzionale, la crisi istituzionale è stata superata. "Tutte le interpretazioni legali difettose che hanno portato alla formazione della crisi politica e istituzionale in Moldova sono state revocate", ha affermato Dodon. Il primo ministro, Maia Sandu, ha invece ribadito la sua richiesta di dimissioni ai giudici della Consulta di Chisinau. Secondo Sandu, gli alti togati della Corte costituzionale "continuano il loro delirio, portando vergogna nazionale e internazionale all'istituzione che rappresentano", dopo che la Corte ha annullato le sentenze e le del 7 e 9 giugno. "Fondamentalmente, invece di riconoscere che hanno partecipato al disperato tentativo del Partito democratico moldavo di rimanere al potere illegalmente, la Corte giustifica la loro decisione semplicemente dicendo che l'attuale prospettiva in Moldavia richiede che sia inaccettabile la legge suprema", ha sostenuto la premier in un post su Facebook. (segue) (Rum)