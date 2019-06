Zeffirelli: il cordoglio del mondo istituzionale e politico

- Unanime il cordoglio del mondo istituzionale e politico per la scomparsa, all'età di 96 anni, a Roma, di Franco Zeffirelli. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea il "grande vuoto" che lascia il regista "nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana e internazionale. Con il suo straordinario talento e la sua profonda sensibilità estetica, ha dato vita, nella sua lunga vita di artista, a grandi capolavori nel cinema e nell'opera. Spirito brillante e coinvolgente", osserva il capo dello Stato, "ha accompagnato la sua arte con grande passione civile e amore per il suo paese". Per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è stato "un genio dell'arte e della cultura che nel corso della sua carriera ha fatto della bellezza il suo linguaggio e ha portato lustro al nostro paese anche come senatore della Repubblica. Lascerà un grande vuoto nella cultura italiana, il suo genio dovrà essere ricordato quale esempio per le future generazioni". Di "grande protagonista della cultura italiana capace di amplificarne la dimensione internazionale" parla su Twitter il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico. (segue) (Rin)