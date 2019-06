Zeffirelli: il cordoglio del mondo istituzionale e politico (2)

- Sempre su Twitter ecco la posizione del capo del governo, Giuseppe Conte, che esprime la sua "profonda commozione per" quello che definisce un "ambasciatore italiano del cinema, dell'arte e della bellezza. Un grande regista, sceneggiatore, scenografo. Un grande uomo di cultura". Il vicepremier, Luigi Di Maio, affida ancora ad un tweet il suo pensiero: "Grazie per le emozioni e i sentimenti profondi", scrive, "resterai nei cuori e nella storia di questo paese", mentre il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma che "ci lascia un altro gigante della nostra cultura". Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rivolge il suo "addio ad un artista visionario e genio italiano". Si affida ai social anche l'ex premier ed ex sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che afferma: "Ciao Maestro. E' stato un onore incontrarti". (Rin)