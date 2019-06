Zeffirelli: Bonisoli, un esempio per il cinema italiano

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, afferma in una nota che "Franco Zeffirelli è stato uno degli esponenti fondamentali della cultura italiana nella seconda metà del 900. Con uno stile inconfondibile, un'estetica molto ricca, quasi barocca. E' passato senza soluzione di continuità dal cinema, al teatro, all’opera, alla televisione. Ricordo in particolare produzioni indimenticabili come 'Fratello sole, sorella luna' e il 'Gesù di Nazareth', di grande innovazione per gli anni 70. Franco Zeffirelli riuscì anche ad essere un artista italiano capace di lavorare a livello internazionale, un esempio a cui il cinema italiano di oggi può far riferimento. La cultura", conclude l'esponente dell'esecutivo, "piange oggi uno dei suoi figli più illuminati". (Com)