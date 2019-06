Rifiuti Roma: Fd'I, da Falcognana a Canestrini, Vallerano e Torretta basta aggressioni a Municipio Roma IX

- "Da quanto emerge dall’inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti tra Latina e Roma – come riportato anche oggi dalla stampa – anche il sito di via Canestrini situato tra l’Ardeatina e la Laurentina, era oggetto di sversamenti illeciti. Ancora una volta l’area del Municipio IX è stata utilizzata impropriamente, un fatto che dovrebbe far riflettere sia l’Amministrazione capitolina che Regionale che già in passato hanno più volte provato ad aprire una discarica a Falcognana che anche grazie alle nostre battaglie sul territorio, insieme a tutti i cittadini, si è riusciti a sventare". È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Massimiliano De Juliis vicepresidente del consiglio nel Municipio IX. "Già da lunedì - aggiunge - chiederemo chiarimenti in Municipio, in Assemblea Capitolina e Regione Lazio per vedere quali azioni intraprendere. Recentemente un nuovo impianto per la gestione dei rifiuti era stato già stato attivato a Vallerano tra polemiche e opposizione dei cittadini. Non solo, da settimane si parla dell’individuazione di siti di trasbordo per risolvere l’emergenza rifiuti nella Capitale in completa assenza di partecipazione e trasparenza, mantra usato a parole ma disatteso dai i 5 Stelle nei fatti, indicando località Torretta come possibile luogo. Anche in questo caso abbiamo richiesto commissioni fatto interrogazioni e protocollato mozioni, basta aggressioni al Municipio IX, in quanto a rifiuti il territorio ha già dato". (Com)