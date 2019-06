Balcani: Fmi aprirà nuovo ufficio regionale di rappresentanza a Vienna per paesi regione

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) aprirà un nuovo ufficio regionale di rappresentanza per rafforzare le sue relazioni con Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord. Lo riferisce lo stesso Fondo con un comunicato. Il nuovo ufficio a Vienna contribuirà a mantenere uno stretto impegno con i quattro paesi, nonché con i donatori, le istituzioni internazionali, tra cui la Banca mondiale, e il governo austriaco, un importante partner commerciale e di sviluppo della regione dei Balcani occidentali. Il nuovo ufficio sarà diretto da Stephanie Eble, attuale capo missione del Fondo per il Kosovo. Di nazionalità tedesca, che ha precedentemente lavorato in Ucraina, Grecia, Serbia e Bosnia ed Erzegovina, è laureata alla London School of Economics. Eble supervisionerà le squadre locali negli uffici esistenti in Albania, Kosovo e Macedonia del Nord, che saranno mantenuti. (segue) (Was)