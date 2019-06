Terrorismo: presidente cinese invita omologo turco a rafforzare la cooperazione

- Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan ha rafforzare la cooperazione per combattere il terrorismo. I due presidenti si sono incontrati a Dushanbe, a margine del quinto Vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). "Nell'attuale clima politico, le due parti del mondo, che rappresentano interessi fondamentali (per ogni paese) devono rafforzare la cooperazione nel campo dell'antiterrorismo", ha detto Xi, citato dal ministero degli Esteri cinese. Xi ha anche sottolineato la particolare importanza delle relazioni turco-cinesi e di essere pronto a collaborare con Erdogan per approfondire l'amicizia esistente tra i due paesi. Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri cinese, Erdogan ha risposto che la Turchia era pronta a rafforzare le relazioni con la Cina ed espandere la cooperazione nei settori del commercio e della costruzione di infrastrutture. (Res)