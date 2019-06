Scuola: FI, soppressione ora religione priva di fondamento giuridico (2)

- Mugnai e D'Ettore affermano che "oggi, chi sceglie di non avvalersi dell'ora di religione ha la possibilità di frequentare un insegnamento alternativo alla religione cattolica oppure, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 203, di allontanarsi da scuola. La mozione presentata al Senato da alcune forze politiche con cui si vuole sopprimere questa ora di insegnamento è, pertanto, priva di fondamento, anche sul piano giuridico. Forza Italia, anche alla Camera, contrasterà ogni irragionevole ed illegittimo tentativo", concludono i deputati azzurri, "di abolire l'ora di religione cattolica". (Com)