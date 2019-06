Regione Lazio: Sartore, tra enti virtuosi per tempestività pagamenti

- "Siamo molto soddisfatti delle ultime rilevazioni del Mef sulla tempestività dei pagamenti dell'amministrazione regionale. Il Lazio,come si evince dai dati diffusi dall'Osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, è risultata ancora una volta suscala nazionale tra gli Enti più virtuosi per le fatture pagate ai fornitori di servizi e alle imprese. Un'inversione di tendenza su cuiabbiamo lavorato costantemente per cambiare il dato del 2013, quando la Regione Lazio era fanalino di coda e pagava a quasi tre anni dall'emissione della fattura". Lo dice in una nota l’assessore della Regione Lazio alla Programmazione economica, Bilancio, patrimonio e demanio, Alessandra Sartore. "Il nostro primo obiettivo - aggiunge - è stato quello di saldare i debiti e allinearci alla media europea. Oggi la situazione finanziaria della nostra Regione è solida e affidabile - come ha rilevato anche l'agenzia Fitch qualche giorno fa migliorando il rating di breve periodo - e siamo una Regione più credibile per i mercati e i fornitori".(Com)