Regione Lazio: Leodori, Mef certifica ente primo per tempi pagamento debiti

- "La Regione Lazio è prima con Toscana e Friuli Venezia Giulia per i tempi di pagamento dei debiti commerciali". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori sul Rapporto pubblicato dall'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Università Cattolica diretto da Carlo Cottarelli su elaborazione dei dati del Mef. "Il Lazio nel 2018 ha pagato debiti commerciali per 874 milioni di euro mediamente in 22 giorni con un anticipo di 23 giorni sul tempo previsto. E' la conferma ulteriore - spiega Leodori - che il lavoro complesso e rigoroso messo in atto dalla Regione guidata dal presidente Zingaretti e dal centrosinistra per togliere al Lazio la maglia di inefficienza e inaffidabilità, ha portato grandi risultati tanto da essere oggi guardata come modello nazionale, anche se molto c'è da fare. Anni difficili in cui sono stati chiesti sacrifici anche ai cittadini e alle imprese, al tessuto economico del Lazio che oggi ha nella Regione un interlocutore serio - conclude Leodori - che ha rimesso il proprio fuso orario su un modello d'efficienza". (Com)