Torino: raduno alpini a Balangero, potenziata la linea ferroviaria sfmA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il raduno degli alpini a Balangero (Torino), domenica 16 giugno, sulla linea sfmA - Torino-Aeroporto-Ceres ci saranno alcune corse aggiuntive per agevolare l'afflusso e il ritorno dei partecipanti. Le stazioni di Torino Dora e di Balangero rimarranno aperte per l'acquisto dei biglietti anche domenica 16 giugno dalle 6.30 alle 19.00. Saranno aggiunte due corse al mattino: verrà effettuata una partenza da Torino Dora alle 6.43 (arrivo a Balangero alle 7.31) e una da Ceres alle 6.49 (arrivo a Balangero alle 7.23). Per il ritorno, al pomeriggio, da Balangero verranno effettuate corse supplementari verso Torino Dora alle 13.53 (arrivo a Dora alle 14.38) e alle 17.53 (arrivo a Dora alle 18.38). Sempre da Balangero le corse aggiuntive verso Ceres partiranno alle 13.31 (arrivo a Ceres alle 14.03) ed alle 17.31 (arrivo a Ceres alle 18.03). Da Torino a Balangero, solo domenica 16 giugno, sarà eccezionalmente utilizzabile il biglietto integrato B da € 3,00, mentre da Balangero a Lanzo si potrà acquistare il biglietto scontato da € 1.50. (Rpi)