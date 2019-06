Formia: comune, presentato l'evento "Un mare d'estate", beach e sitting volley

- "La città di Formia si prepara a vivere una settimana di grande sport. Un ricco programma di appuntamenti promosso dall'amministrazione comunale e presentato stamane durante una conferenza stampa al Centro Commerciale Itaca diretto da Nicola Luciano, alla quale sono intervenuti il vice sindaco e assessore alla Cultura Carmina Trillino, l'assessore allo Sport Alessandra Lardo, il presidente della Commissione Sport Simone Troisi ed il presidente della Confcommercio Lazio Giovanni Acampora. L'evento, intitolato 'Un mare d'estate', che ha come testimonial d'eccezione il pallavolista e formiano doc Salvatore Rossini, libero della Nazionale italiana e del Modena, prevede sei giorni di manifestazioni legate al mondo del beach volley e del sitting volley, specialità paralimpica che già a Formia è stata protagonista nel 2018 con i raduni delle Nazionali maschile e femminile in preparazione dei mondiali in Corea, dove le donne vinsero l'oro iridato". Così una nota del comune di Formia. "Sarà proprio questa disciplina, portata a Formia da Stefania Valerio, vice presidente dell'Ulisse Volley, e da Simone Racchi, presidente dell'associazione Culturale Kikeron - che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna e viene praticata da persone che hanno disabilità motorie, stando a contatto con la superficie di gioco - ad inaugurare domenica 16 giugno alle 17.30 in piazza Aldo Moro il primo degli eventi con un'esibizione. Poi grande spazio al beach volley, che da mercoledì 19 dalle 9:00 alle 19:00 sul litorale di Gianola nell'area dello 'Spiaggione' accenderà i riflettori sulla tappa del campionato italiano femminile under19. con l'arrivo di diverse giocatrici da ogni parte d'Italia. Il giorno successivo (giovedì 20) dalle 9:00 alle 19:00 spazio alla categoria superiore, l'under21, con l'atteso tricolore che si chiuderà venerdì alle 17:00". (segue) (Com)