Formia: comune, presentato l'evento "Un mare d'estate", beach e sitting volley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione ha puntato forte su questo appuntamento per rilanciare il territorio e i nostri litorali – ha commentato l'assessore allo Sport Alessandra Lardo – Dopo diversi anni torna il grande beach volley a Formia. Siamo contenti di ospitare le tappe tricolori, ma anche il circuito regionale 'Beach Volley Tour Lazio B1' in programma sabato e domenica prossimi. Ci teniamo a far sì che questa iniziativa venga svolta sul litorale di Gianola proprio per valorizzare il quartiere. Un ringraziamento speciale al nostro Salvatore Rossini, che ci ha onorato della sua presenza e aiutato nella diffusione della manifestazione. Mi piace ricordare, come dice spesso lui, che il beach è stata sempre la sua passione e ha portato in alto il nome di Formia con l'argento della Nazionale di volley alle Olimpiadi di Rio 2016. Grazie anche all'associazione Ulisse Volley e agli sponsor. L'augurio che sempre più spesso si organizzino attività del genere nel nostro Comune". Pensiero condiviso anche dall'assessore alla Cultura Carmina Trillino: "Il territorio esprime notevoli potenzialità e se c'è un'eccellenza è giusto che venga esportata fuori dai confini locali. Territorio che deve essere da collante per la comunità". Il pallavolista Salvatore Rossini ha poi evidenziato il forte connubio tra il mare e il Golfo anche nelle altre discipline sportive: "Una scommessa coraggiosa che può dare una rivalutazione ad un quartiere come Gianola, spesso trascurato. Ci saranno tanti professionisti che potranno godere della bellezza di Formia in tutti i suoi aspetti. Quel litorale non ha nulla da invidiare alle altre location e da qui si riparte per un futuro sempre più roseo per il nostro comprensorio". Il direttore del Centro di preparazione olimpica "Bruno Zauli" di Formia, Davide Tizzano, ha rimarcato come il mare possa offrire delle esperienze importanti. "Gianola è una spiaggia molto bella che si sta attrezzando con delle realtà interessanti – ha osservato Tizzano - e il beach volley può fungere da volano e da attrattore. Il sitting volley è diventato anche parte integrante della cultura del nostro territorio e dello sport italiano. Non c'è alcuna differenza, non ci sono barriere, perché danno la possibilità a tanti ragazzi di provare nuovi e stimolanti progetti". Per la Fipav c'era il presidente del Comitato Territoriale Latina, Claudio Romano: "La tappa del campionato italiano nasce da lontano in una provincia come la nostra che ha una estensione marina molto vasta". (Com)