Albania-Nord Macedonia: premier Rama, “ingiusto” separare decisione su avvio negoziati Ue

- Un’eventuale decisione di separare l’autorizzazione all’avvio dei negoziati con l’Unione europea della Macedonia del Nord da quella relativa all’Albania “non è né giusta né pratica”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, commentando le dichiarazioni del presidente macedone, Stevo Pendarovski, che ha chiesto ieri a tutti gli Stati membri dell'Ue di avallare il via libera ai negoziati di adesione per il suo paese, sottolineando che la Macedonia del Nord sta adempiendo a tutti i requisiti richiesti. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. "Il presidente Stevo Pendarovski intende favorire la divisione della Macedonia del Nord e dell'Albania nella decisione di negoziare? Questo approccio è sorprendente dato il contributo chiave dell'Albania e degli albanesi agli sviluppi democratici e al percorso europeo del nostro paese amico. In realtà, non sembra né equo né pratico", ha detto Rama. (segue) (Alt)