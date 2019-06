Albania-Nord Macedonia: premier Rama, “ingiusto” separare decisione su avvio negoziati Ue (2)

- Secondo quanto dichiarato ieri da Pendarovski, in un'intervista al portale d'informazione "Euractiv", tutti gli Stati membri dell'Ue dovrebbero avallare il via libera ai negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania in quanto questa "è l'unica strada per andare avanti". Pendarovski ha chiesto a Bruxelles di mantenere gli impegni presi nei confronti di Skopje. Pendarovski ha ammesso che una decisione sull'apertura dei negoziati di adesione per i due paesi balcanici potrebbe slittare a settembre, in quanto il Bundestag tedesco ha in agenda il dibattito sull'allargamento Ue solo dopo la pausa estiva. In proposito il capo dello Stato macedone ha lanciato un allarme secondo cui settembre potrebbe essere "troppo tardi" alla luce dei possibili mutamenti nel contesto politico dei Balcani. La certezza per la Macedonia del Nord è ora l'ingresso nella Nato, un passo che secondo Pendarovski sarà ufficiale o alla ministeriale di dicembre a Londra "o, al più tardi, nel primo trimestre del prossimo anno". (segue) (Alt)