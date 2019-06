Albania-Nord Macedonia: premier Rama, “ingiusto” separare decisione su avvio negoziati Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Consiglio europeo, "le elezioni si sono trasformate in un referendum sulla riconciliazione inter-etnica e sulla riparazione delle relazioni con i vicini" e gli accordi raggiunti dalla Macedonia del Nord con la Bulgaria e la Grecia "sono esempi da seguire" per la regione e oltre. "Negli ultimi due anni, il tuo paese ha dato tutti i segnali politici giusti che l'Ue si aspettava", ha detto. Tusk non ha voluto fare previsioni, "hai fatto tutto ciò che ci si aspettava da te, ma non tutti gli Stati membri sono pronti a prendere la decisione sull'apertura dei negoziati nei prossimi giorni", ha aggiunto. (segue) (Alt)