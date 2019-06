Migranti: Gelmini (FI), presenteremo proposte per coniugare sicurezza e solidarietà

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, scrive in una nota che "nei prossimi giorni il gruppo di Forza Italia a Montecitorio presenterà le sue proposte sull'immigrazione, sintesi tra sicurezza, legalità e solidarietà. A partire da un piano organico di rimpatri per tutti coloro che non hanno alcun diritto a rimanere nel nostro territorio. Per noi la questione migranti non può esaurirsi in prove di forza mediatiche, servono risposte certe a problemi reali, non più affrontabili come se fossero delle emergenze momentanee. I flussi migratori", continua la parlamentare, "sono un fenomeno del nostro tempo e come tali devono essere governati. Governati, appunto. Non subiti, né repressi con la forza". (Com)