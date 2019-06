Regione Lazio: Di Berardino e Manzella incontrano sindacati e rappresentanti lavoratori Auchan e Mercatone Uno

- "Ieri gli assessori della Regione Lazio al Lavoro Claudio Di Berardino e allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella hanno incontrato le organizzazioni sindacali del commercio Cgil, Cisl, Uil, Ugl e i rappresentanti dei lavoratori delle aziende Auchan e Mercatone Uno per condividere informazioni e strategie di intervento sulle crisi che coinvolgono i due colossi commerciali". Così una nota della Regione Lazio. "Per quanto riguarda Auchan - aggiunge - vertenza che nel Lazio riguarda 49 punti vendita e oltre 2 mila lavoratori diretti, la Regione Lazio ha ribadito la necessità, nonostante la competenza ministeriale, di partecipare al tavolo aperto al Mise e di aver sollecitato formalmente il Ministro Di Maio a coinvolgere la Regione dal prossimo incontro fissato il 20 giugno. Inoltre, le parti hanno concordato sulla necessità di avviare un confronto su ogni iniziativa utile che possa tutelare i lavoratori e l’indotto nel territorio laziale". (segue) (Com)