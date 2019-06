Regione Lazio: Di Berardino e Manzella incontrano sindacati e rappresentanti lavoratori Auchan e Mercatone Uno (2)

- "Per quanto riguarda Mercatone Uno, crisi che nel Lazio riguarda oltre 100 dipendenti, gli assessori Di Berardino e Manzella hanno informato i sindacati dei rapporti in corso con Abi per facilitare le anticipazioni in termini di indennità di Cassa integrazione in considerazione delle lungaggini amministrative sull’effettiva erogazione dei trattamenti di Cigs. Nei confronti del Ministero, la Regione ha chiarito di aver sollecitato interventi celeri in termini di ammortizzatori sociali e chiarimenti in merito ai Tfr ora bloccati presso il fondo di garanzia Inps, sottolineando inoltre l’importanza che tutte le Inps territoriali liquidino quanto prima i Tfr bloccati presso il Fondo di garanzia perché ciò potrebbe costituire uno spiraglio di liquidità per i lavoratori. Gli assessori regionali, infine, hanno ribadito il loro impegno a proseguire tutte le azioni per poter accelerare i tempi di risoluzione della fase emergenziale sollecitando il Mise a garantire l’accesso agli ammortizzatori sociali e per avviare le fasi necessarie a garantire il futuro degli asset. Oltre a un aggiornamento della riunione di ieri, nei prossimi giorni, presso la Regione, verranno avviati altri due tavoli. Il primo per affrontare complessivamente il tema del settore del commercio e della grande distribuzione per prevenire fenomeni di deregolamentazione del mercato regionale. L’altro per arrivare alla sottoscrizione di un accordo, prima con Abi e poi con tutte le parti sociali, per esplicitare e dare risposta alle specifiche esigenze territoriali". (Com)