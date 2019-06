Cina-Malesia: accordo per sviluppo parchi industriali

- La Cina e la Malesia hanno concordato di intensificare la cooperazione nello sviluppo dei parchi industriali. I parchi industriali di Kuantan, in Malesia, e Qinzhou, in Cina, sono chiamati Twin Parks. "I leader di Cina e Malesia attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle città gemellate e delle autorità locali", ha affermato Li Chenggang, ministro del Commercio cinese. Li ha aggiunto che la parte cinese è disposta a collaborare con la sua controparte malese per attuare il consenso ad alto livello tra i due paesi, sincronizzare le rispettive strategie di sviluppo e fare un piano a medio e lungo termine per i Twin Parks. (Cip)