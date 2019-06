Cremona: Carabinieri scoprono giovanissimi spacciatori e consumatori di hashish

- Due baby spacciatori segnalati all'autorità giudiziaria insieme ad altri 4 giovanissimi consumatori di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio di un'operazione del Carabinieri di Cremona iniziata a gennaio. Una studentessa 14enne, residente a Cremona è stata deferita all'autorità giudiziaria per i minori, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti e, per lo stesso reato, è stato segnalato uno studente 13enne, anch'esso residente a Cremona che, essendo minore di 14 anni non è imputabile. Sono Gli assuntori di sostanze stupefacenti, sono altri 4 studenti, rispettivamente un 13enne residente a Cremona, una 13enne residente a Castelvetro Piacentino, un 12enne residente a Cremona e un 13enne di Cremona. Le indagini hanno appurato che il gruppetto di minori era dedito da qualche tempo alle cessioni e al consumo di gruppo di hashish all’interno dei bagni della scuola media che frequentavano. La vicenda nel corso dell’anno scolastico è stata segnalata dalla scuola stessa, quando un'insegnate nel corso dell’orario di lezione, aveva sorpreso in classe due studenti, rispettivamente di 12 e 13 anni, con un grammo di hashish, che la professoressa ha consegnato ai Carabinieri. (segue) (Rem)