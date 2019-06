Cremona: Carabinieri scoprono giovanissimi spacciatori e consumatori di hashish (2)

- Gli accertamenti hanno permesso di individuare un’attività di spaccio e consumo di droga all’interno dei bagni e le successive perquisizioni personali, hanno consentito di trovare, complessivamente, circa 6 grammi di hashish. La droga è risultato essere stata introdotta nella scuola dalla studentessa 14enne indagata che in questi giorni è stata oggetto anche di una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria per i minori di Brescia. A spacciare insieme alla ragazza era, appunto, il 13enne, non imputabile, che a sua volta oltre a consumarla, la cedeva agli altri studenti coinvolti che opportunamente sentiti, alla presenza dei propri genitori, hanno ammesso il consumo di hashish. Nei confronti dei studenti, la scuola ha adottato, a seconda del comportamento e del grado di coinvolgimento nella vicenda, dei provvedimenti di carattere disciplinare. Intanto continuano gli accertamenti dell’Arma per risalire ai canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e, in particolare, per scongiurare ulteriori episodi di consumo di droghe tra i giovanissimi studenti. (Rem)