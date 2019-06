Moldova: Corte costituzionale cancella decisioni su scioglimento Parlamento ed elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di oggi cerca di essere una fonte di pace sociale, del mantenimento dello stato di diritto, della democrazia e la garanzia di un quadro adeguato per la protezione dei diritti umani combattendo una profonda instabilità politica. Con l'annullamento degli atti della Corte dal 7 al 9 giugno, il Parlamento guidato da Zinaida Greceanii acquisisce lo status costituzionale di Parlamento costituzionale, rivivendo gli atti normativi da lui adottati fino a quel momento, nonché gli atti adottati dal governo guidato dalla da Maia Sandu”, si legge in un comunicato della Corte. La decisione è arrivata dopo che il presidente moldavo Igor Dodon si è rivolto alla Consulta di Chisinau per chiedere di rivedere le sue decisioni, altrimenti avrebbe chiesto al Parlamento e al governo la nomina di nuovi giudici presso la Corte costituzionale. (segue) (Moc)