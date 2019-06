Moldova: Corte costituzionale cancella decisioni su scioglimento Parlamento ed elezioni anticipate (4)

- Intanto oggi il Pdm ha reso noto che il suo leader, l’oligarca Vladimir Plahotniuc, ha lasciato il paese "per un paio di giorni", dopo che alcuni media nazionali hanno riportato la notizia che Plahotniuc insieme ad altri esponenti del partito avrebbe lasciato il paese sulla scia delle dimissioni del governo guidato da Pavel Filip. "A causa delle speculazioni dei media sulla presunta scomparsa del leader del Partito democratico della Moldova, annunciamo che Vladimir Plahotniuc ha lasciato il paese per un paio di giorni per visitare la sua famiglia", ha riferito oggi il servizio stampa del partito. (segue) (Moc)