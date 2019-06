Torino: Mirafiori scienza, domani "La sostenibilità al Mausoleo"

- L’Associazione CentroScienza Onlus e Amiat Gruppo Iren, con la partecipazione del Museo Regionale di Scienze Naturali, presentano “LA SOSTENIBILITÀ AL MAUSOLEO”, una giornata di divertimento e informazione, completamente gratuita ed aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 16 giugno, dalle 10 alle 19, presso il Mausoleo della Bela Rosin, in Strada Castello di Mirafiori 148/7, a Torino, in occasione della manifestazione Mirafiori Scienza. La sostenibilità è il tema centrale attorno al quale ruoteranno tante attività, giochi e iniziative in programma per la giornata. Come possiamo modificare le nostre abitudini quotidiane in modo che queste abbiano un minore impatto sull’ambiente? Come possiamo riciclare o riutilizzare gli scarti? Quali sono gli accorgimenti da seguire per una corretta gestione dei rifiuti? Lo scopriremo con La Sostenibilità al Mausoleo, attraverso il gioco e l’intrattenimento, per grandi e piccini! Oltre ai numerosi stand, sarà possibile assistere a una dimostrazione pratica dei mezzi Amiat utilizzati per la raccolta rifiuti e la pulizia della città in azione, per osservare il lavoro svolto dall’azienda nelle strade di Torino. Tra questi anche un mezzo elettrico, a dimostrazione dell’impegno del Gruppo Iren verso una sostenibilità ambientale anche in tema di mobilità. (segue) (Rpi)