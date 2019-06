Torino: Mirafiori scienza, domani "La sostenibilità al Mausoleo" (2)

- All’interno del Mausoleo, nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni dell’azienda, sarà inoltre possibile ripercorrere l’esposizione “50 anni di Amiat”, la mostra dedicata alla costruzione dell’identità visiva delle celebrazioni di questo importante traguardo: una serie di pannelli raccontano infatti come si è arrivati alla scelta del logo celebrativo e della nuova mascotte di Amiat – Taurino Netturbino. Per maggiori informazioni in allegato e sul sito: www.settimanedellascienza.it. Mirafiori Scienza si svolge nell’ambito delle Settimane della Scienza 2019 e Sistema Scienza Piemonte con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 2. Realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte e il sostegno di IREN. In collaborazione con Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, INAF Osservatorio Astrofisico di Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Infini.to Planetario di Torino, Amiat, EduIren, La Casa nel Parco, MAYBE Press, Turismo Torino e provincia e Volontari Solidarietà insieme. Family media partner Giovani Genitori, Social media partner TorinoScienza.it. L’iniziativa si svolge nell’ambito delle Settimane della Scienza 2019 e Sistema Scienza Piemonte. (Rpi)