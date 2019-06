Rifiuti Roma: Pedica (Pd), con caldo rischio emergenza sanitaria

- "Codice rosso a Roma per i rifiuti. La città è diventata una discarica a cielo aperto assalita dai gabbiani e, con il caldo scoppiato in questi giorni, c'è il rischio di un'emergenza sanitaria". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. " Raggi ha annunciato che in via Salaria non ci sarà più nessun impianto e la cosa ci fa piacere - sottolinea Pedica - Peccato però che la sindaca abbia dimenticato di indicare un'alternativa, dimostrando ancora una volta che oltre la propaganda non c'è nulla. Nel frattempo, i cassonetti debordano di spazzatura e con il caldo torrido aumentano la puzza e i rischi per la salute. Raggi&Co si diano da fare, facciano di tutto per evitare che il 2019 diventi l'anno del de profundis per la Capitale". (Com)