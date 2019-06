Libia: presidente Alto consiglio di Stato discute con ministro Esteri tunisino situazione nel paese

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khalid al Mishri, e il ministro degli Esteri tunisino Khemaies Jhinaoui hanno discusso in una conversazione telefonica gli ultimi sviluppi in Libia, alla luce dei continui combattimenti nella periferia di Tripoli tra le forze fedeli al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite, e l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Secondo l'ufficio stampa di Al Mishri, "le due parti hanno discusso in una conversazione telefonica (avvenuta ieri) l'aggressione che la città di Tripoli sta subendo da parte delle forze di Haftar in oltre settanta giorni di combattimenti”. Nella nota si legge che Al Mishri e Jhinaoui hanno anche discusso le ripercussioni del conflitto in corso in Libia sui paesi confinanti: Algeria, Tunisia ed Egitto.(Lit)