Vino: Conte, Italia esprime una eccellenza mondiale

- Un "ringraziamento a tutti coloro che sono partecipi della cultura del vino. Sono onorato di potere rimarcare come l'Italia, nella cultura del vino, esprima una eccellenza mondiale": lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al 12° Forum internazionale della cultura del vino "Dalla vite alla vita: il riscatto", presso l'Hotel Rome Cavalieri. "Il vino accresce il nostro prestigio: quando c'è - ha aggiunto il premier - una punta di eccellenza del made in Italy, tutto il paese accresce il suo prestigio. La produzione vitivinicola in Italia ha raggiunto delle eccellenze, riuscendo ad occupare 11,8 lavoratori per azienda, superando anche i lavoratori delle aziende manifatturiere. Veneto e Puglia lo scorso anno", ha concluso il capo dell'esecutivo, "hanno conosciuto una esplosione pazzesca che ha trascinato tutto il paese". Conte, inoltre, ha presenziato alla cerimonia di consegna dei diplomi di Sommelier agli allievi del corso di qualificazione professionale per Sommelier, svolto per il Bambino Gesù di Roma. Dopo il suo intervento, al premier è stato consegnato il diploma di Sommelier d'onore da parte del presidente della Fondazione italiana Sommelier, Franco Maria Ricci. (Rer)