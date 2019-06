Zeffirelli: Casellati, lascerà grande vuoto in cultura italiana

- "Esprimo tutto il mio cordoglio personale e come presidente del Senato per la scomparsa del Maestro Franco Zeffirelli, un genio dell'arte e della cultura che nel corso della sua carriera ha fatto della bellezza il suo linguaggio e ha portato lustro al nostro paese anche come senatore della Repubblica": lo dichiara, in una nota, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver appreso della scomparsa del grande regista fiorentino. La seconda carica dello Stato ricorda che "nel mese di aprile l'ho voluto in Senato per tributargli un omaggio quale eccellenza italiana universalmente riconosciuta, capace di trasporre sui palcoscenici più importanti del mondo e sul grande schermo le atmosfere, lo spirito e le emozioni del teatro e dell'opera lirica. E' stato un momento di grandissima emozione e commozione. Zeffirelli lascerà un grande vuoto nella cultura italiana", conclude Casellati, "il suo genio dovrà essere ricordato quale esempio per le future generazioni". (Com)