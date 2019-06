Difesa: varata da Fincantieri nave Thaon di Revel, flessibilità di utilizzo al servizio della Marina

- È stato varato questa mattina nello stabilimento Fincantieri di Muggiano, a La Spezia, il pattugliatore polivalente d'altura (Ppa) Paolo Thaon di Revel, prima di un totale di sette Ppa che saranno consegnate alla Marina militare italiana in configurazioni light, light plus e full nel corso dei prossimi anni, come stabilito dalla Legge Navale del 2015. Il varo è avvenuto alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del capo di Stato maggiore della Marina Walter Girardelli e del presidente e dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giampiero Massolo e Giuseppe Bono. Madrina della cerimonia Irene Imperiali, nipote dell'ammiraglio Thaon di Revel. Il pattugliatore polivalente rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere molteplici compiti: dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di protezione civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. L'unità ha una lunghezza di 132,5 metri e 171 persone di equipaggio, ed è in grado di sviluppare velocità superiori ai 31 nodi grazie a un impianto combinato diesel e turbina a gas (Codag) e un sistema di propulsione elettrica. La Thaon di Revel può fornire acqua potabile a terra e corrente elettrica per una potenza di 2.000 chilowatt.(Res)