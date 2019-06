Roma: stretta dei vigili nei luoghi della movida, due persone arrestate e oltre 3.000 accertamenti

- Due persone sono state arrestate questa notte nell'ambito dei servizi di controllo della movida. Alle ore 22 diverse pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute presso la stazione Tiburtina, dove era in corso una rissa. Un uomo di 40 anni di nazionalità argentina è stato arrestato per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Poco più tardi a ponte Sisto, durante alcune verifiche sul disturbo della quiete pubblica, un ragazzo di 20 anni di nazionalità argentina, alla richiesta dei documenti, ha tentato di sottrarsi al controllo tirando una bottiglia di vetro verso un agente: è stato arrestato per lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Per entrambi è in corso in queste ore il processo per direttissima presso il tribunale di piazzale Clodio. La funzionaria ferita è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli e dimessa con una prognosi di 7 giorni per un taglio alla mano. Sono oltre 3.000 gli accertamenti realizzati questa notte da parte delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale che hanno interessato Trastevere, Monti, San Lorenzo, la stazione Tibutina e soprattutto il quartiere Eur. Oltre alle consuete verifiche mirate al rispetto dell'ordinanza anti- alcool e del codice della strada, con oltre 800 sanzioni e 100 veicoli rimossi, sono stati svolti una vasta serie di controlli nei pressi delle più importanti discoteche dell'Eur, con l'utilizzo di precursore ed etilometro per verificare il tasso alcolemico di chi era alla guida. In un caso è stata ritirata la patente ad un uomo di 35 anni che è stato fermato con un livello di alcool tre volte oltre il consentito. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Su via Cristoforo Colombo sono stati controllati inoltre 1.700 veicoli ed elevate 79 sanzioni per eccesso di velocità.(Rer)