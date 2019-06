Zeffirelli: Borgonzoni (Lega), maestro indiscusso cinema e cultura italiana

- Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero per i Beni e le Attività culturali con delega al Cinema, della Lega, commenta in una nota la morte di Franco Zeffirelli e parla di "una perdita enorme per il mondo del cinema e per la tutta la cultura italiana. La scomparsa del Maestro Zeffirelli conclude la vita di un grande uomo che con la sua opera ha segnato, dal dopoguerra, la storia del teatro e della cinematografia italiana, ma lascia una importante eredità culturale che tutto il mondo ci invidia", conclude l'esponente dell'esecutivo, "e che abbiamo il dovere e l’opportunità di valorizzare e tramandare". (Com)