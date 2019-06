Zeffirelli: Polverini (FI), gigante cultura italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, afferma in una nota che "con Zeffirelli scompare un intellettuale di livello mondiale capace di esprimere il suo genio nell'arte del cinema come in tutti gli altri campi nei quali si è cimentato in una vita vissuta sempre da protagonista. Forse l'Italia non gli ha reso, da vivo, gli onori che meritava; non potendo essere classificato negli stereotipi culturali più in voga, infatti, Zeffirelli ha a lungo subito un ostracismo che ha impedito il pieno e giusto apprezzamento delle sue opere. Speriamo", prosegue la parlamentare, "che almeno adesso tutti sappiano riconoscere in lui un gigante della cultura italiana ed un indimenticabile alfiere delle nostre tradizioni e radici". (Com)