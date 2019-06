Milano: inaugurato a Villa Finzi nel Municipio 2 il parco giochi accessibile

- Una giostra in cui possono salire anche le sedie a rotelle, un canestro a un’altezza funzionale a tutti, erbe aromatiche che disegnano un percorso olfattivo e tracciati tattilo-plantari lungo tutto il parco per guidare le persone cieche e ipovedenti: il parco di Villa Finzi, nel Municipio 2 di Milano, si trasforma e da oggi ospita la seconda area giochi inclusiva realizzata nell’ambito del progetto “Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti”. Il progetto, portato avanti da Fondazione di Comunità Milano, Comune di Milano e diverse associazioni attive nel campo della disabilità, ha l’obiettivo di realizzare un parco giochi inclusivo in ognuno dei 9 municipi di Milano. Il primo è stato inaugurato nell’aprile 2018 in centro, ai Giardini Montanelli. La prossima apertura, forse entro la fine del 2019, sarà nel Municipio 7, in via Martinetti. Nel 2020 si proseguirà al ritmo di due/tre parchi nuovi parchi all’anno. “È un impegno che ci siamo presi insieme al Consiglio comunale quello di rendere le aree giochi inclusive, per consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità”, ribadiscono in occasione dell’inaugurazione gli assessori del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) e Pierfrancesco Maran (Verde). Oltre ai due parchi gioco aperti nell’ambito del progetto “Gioco al Centro”, a Milano sorgono altre aree inclusive al parco Formentano a City Life, ai giardini Bazlen, alla Biblioteca degli Alberi e al parco delle Favore. “Non basta - commentano Maran e Majorino - vogliamo che sempre più aree verdi siano senza barriere”. “Io vorrei - ha aggiunto la presidente della commissione Politiche sociali e Servizi per la salute del Comune di Milano, Angelica Vasile - che un giorno non ci fosse più distinzione tra parchi gioco accessibili e no”. “Il gioco - ha spiegato infatti il vice presidente di Fondazione di Comunità Milano, Carlo Marchetti - è il primo contesto sociale in cui ogni bambino può sentire di appartenere a una collettività e imparare a vivere con gli altri accogliendone la diversità”. (segue) (Rem)