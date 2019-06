Milano: inaugurato a Villa Finzi nel Municipio 2 il parco giochi accessibile (2)

- “Credo - ha aggiunto la presidente di Anfass Milano, Rossella Collina - che il diritto al gioco sia un diritto assolutamente da difendere e al quale non ci si può sottrarre”. Eppure in Italia spesso non è garantito, come ha sottolineato recentemente la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, rendendo noti i dati sui parchi gioco inclusivi: sono solo 234, tutti prevalentemente al centro nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico. Le strutture istallate al parco di Villa Finzi, invece, sono adatte a tutti, inclusi bambini con disabilità fisiche, intellettive, visive e per bambini con disturbo dello spettro autistico. Sono dedicate a una fascia di età tra i 2 e i 10 anni e occupano un’area di 280 metri quadri, organizzata in zone visivamente distinte, con linguaggio facilitato, aree con stimoli sensoriali non sovraccaricate, percorso tattilo plantare LVE, facilitazioni a livello di contrasto dei colori per giochi e segnaletica per bambini ipovedenti. Un parco giochi bello e funzionante, da solo, però non basta a garantire il diritto al gioco ai bambini più fragili. Per questo è fondamentale far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del rispetto dell’altro, ad attivare la solidarietà e la coesione sociale. Con queste finalità l’associazione L’abilità onlus realizza “Tutti insieme per giocare”, iniziativa rivolta a 150 classi delle scuole dell’infanzia e primarie con l’obiettivo di creare laboratori di sensibilizzazione sul tema della disabilità e della diversità, che coinvolge insegnati e genitori, affinché si sviluppi uno sguardo rispettoso e attento nei confronti di chi è diverso da sé. I laboratori nelle scuole si svolgeranno durante l’intero anno scolastico 2019-2020, e saranno condotti da L’abilità onlus, con la collaborazione di UILDM e il sostegno di Fondazione Cariplo. (Rem)