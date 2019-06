Liguria: Bond (FI), ottima iniziativa ospedale mobile per cani a Genova

- Il deputato di Forza Italia, Dario Bond, afferma in una nota che "quella dell'ospedale mobile per cani a Genova è un'ottima iniziativa a cui Forza Italia guarda con grande soddisfazione visto l'impegno da sempre profuso a tutela degli animali. Bisogna andare avanti con queste iniziative per le quali è necessario prevedere lo stanziamento di risorse ad hoc, così da incrementare il numero di questi presidi e dei pronto soccorsi veterinari all'interno delle strutture sanitarie di tutte le Regioni italiane. A breve - aggiunge il parlamentare - presenteremo, infatti, una proposta di legge per prevedere l'obbligo per ciascuna Regione di dotare i vari territori di queste strutture veterinarie, al fine di ridurre i costi e per offrire un servizio certamente migliore ai nostri amici a quattro zampe".(Com)