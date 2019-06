Iraq: colpi di mortaio colpiscono base aerea di Balad a nord di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni colpi di mortaio hanno colpito questa mattina la base aerea di Balad, a nord di Baghdad, che ospita anche militari statunitensi. La notizia è stata diffusa dalle Forze armate irachene, che in una nota hanno riferito che l’attacco non ha provocato vittime, ma a innescato alcuni incendi che sono stati prontamente estinti. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’azione che giunge nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran che si sono ulteriormente acuite dopo gli attacchi contro due petroliere avvenuti lo scorso 13 giugno nel Golfo dell’Oman. L'attacco giunge inoltre a un mese dall’allerta lanciata da Washington sul pericolo di assalti contro le proprie strutture in Iraq.(Irb)