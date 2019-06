Difesa: Fincantieri, varato a Muggiano pattugliatore polivalente d’altura Thaon di Revel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave, lunga 132,5 metri, può raggiungere una velocità di oltre 31 nodi in funzione della configurazione e dell'assetto operativo e contenere fino a 171 di persone dell’equipaggio. Dotata di impianto combinato diesel e turbina a gas (Codag) di un sistema di propulsione elettrica, il pattugliatore polivalente ha la capacità di fornire acqua potabile a terra e di fornire corrente elettrica a terra per una potenza di 2000 kw. Il mezzo navale dispone inoltre di due zone modulari a poppa e centro nave che permettono l'imbarco di svariate tipologie di moduli operativi/logistici/abitativi/sanitari containerizzati (in particolare la zona di poppa può ricevere e movimentare in area coperta fino a 5 moduli in container Iso 20” mentre la zona centrale fino a otto container Iso 20"). I Ppa saranno costruiti presso il Cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano con consegna prevista per la prima unità della classe nel 2021, mentre i successivi saranno consegnati nel 2022, 2023, 2024 con due unità, nel 2025 e nel 2026.ˑ (Com)