Difesa: ministro Trenta, Thoan di Revel esempio di evoluzione a forze armate 4.0 (2)

- Il ministro della Difesa ha detto che la tendenza del futuro porta a rimodulare il concetto di difesa, in un processo di aggiornamento costante. "Tecnologia e innovazione hanno un costo, non possiamo pensare smettere di investire lasciando che i nostri sistemi di difesa invecchino. Per questo saluto con piacere il provvedimento con il quale il Mise stanzia 7 miliardi di euro in programmi pluriennali della Difesa, per l'efficienza delle forze armate e la salvaguardia degli interessi economici del paesi. Con l'intesa siglata ieri da Fincantieri e Naval Group la strada verso la collaborazione tra nazioni europee è tracciata in maniera netta", ha affermato ancora Trenta. (Res)