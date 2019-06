Pisa: Santanchè (Fd'I), bambini percossi da maestri per imparare Corano, i bimbi non si toccano

- La senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, parla in una nota di "bambini percossi e maltrattati dai loro maestri per imparare il Corano. Questo succede in provincia di Pisa in un'associazione culturale islamica senegalese, dove è stato dimostrato che si procedeva con indottrinamenti antioccidentali. Lo ripeteremo fino alla morte, queste persone sono libere di professare la loro fede, ma nel rispetto delle regole e dei valori del nostro paese. I bimbi non si toccano", conclude la parlamentare di Fd'I", "e questo vale per tutti".(Com)