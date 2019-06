Libia: inviato Onu, dopo incontri con Haftar e Sarraj attesa nuova iniziativa soluzione politica (3)

- Salamé ha denunciato i doppi standard adottati da alcune potenze regionali e internazionale per raggiungere un cessate il fuoco. Infatti secondo il diplomatico Onu, alcuni paesi dichiarano di opporsi all'opzione militare, ma continuano a fornire sostegno politico e militare a una delle parti in conflitto. L'inviato Onu ha anche respinto le critiche nei confronti della missione Unsmil in Libia, sottolineando la sua "imparzialità e credibilità", osservando che vi sono alcune difficoltà nel fornire aiuti umanitari a causa di problemi di sicurezza e disastri naturali, come le inondazioni che hanno colpito le zone del sud del paese nelle scorse settimane. (Tut)