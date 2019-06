Governo: Zingaretti, Salvini e Di Maio non si assumono responsabilità, paese è fermo

- Ieri "le piazze d'Italia si sono riempite di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici che protestavano per l'assenza di politiche economiche e sociali da parte di questo governo. Grandi manifestazioni che hanno fatto ritrovare ancora una volta l'unità dei sindacati, inascoltata da parte della maggioranza gialloverde": così, su Facebook, il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Il paese è fermo, i conti sono a rischio, aumentano disoccupati e cassintegrati", prosegue il leader dem, secondo cui "in questo marasma nessuno al governo si prende la responsabilità di approntare una manovra economica che faccia ripartire il paese. Di Maio si sfila, scarica tutto su Salvini che a sua volta svicola e non vuole prendersi nessuna impegno. Hanno portato il paese sull'orlo del baratro e ora vogliono lavarsene le mani. L'Italia ha bisogno di innovazione, investimenti in formazione e istruzione, nuova occupazione green, salari più alti. Il Pd", conclude Zingaretti, "ha puntato proprio su questi temi con il Piano per l'Italia. Costruiamo l'alternativa a questo governo". (Rin)