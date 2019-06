Ambiente: Costa al G20 in Giappone, usciamo dall'era geologica del plasticocene

- La battaglia per le plastiche monouso è la battaglia di questa era, un'era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l'era geologica del "plasticocene". Lo afferma il ministro dell'Ambiente italiano Sergio Costa, che partecipa ai lavori del G20 su energia e ambiente, in corso oggi e domani a Karuizawa, in Giappone, durante il suo discorso nella sessione odierna sull’inquinamento marino da plastica e gestione efficiente delle risorse. "È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall'età della plastica monouso”, aggiunge. “La quasi totalità del marine litter - sottolinea il ministro - di provenienza terrestre o marina, è originata da una scorretta o mancante gestione dei rifiuti, sia che derivi dal rilascio diretto nell’ambiente, per mancanza di consapevolezza delle conseguenze, o da lacune del ciclo della gestione dei rifiuti, sia urbani che industriali", afferma ancora Costa. (segue) (Com)