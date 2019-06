Governo: Bernini (FI), la sua credibilità è zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, scrive in una nota che "l'unica strada per rilanciare il paese è tagliare le tasse, magari partendo da quelle sul lavoro, ma l'unica strada per convincere Europa e mercati è puntare su investimenti e crescita, e l'unica proposta realizzabile è quella di Forza Italia: una vera Flat tax, ma rinunciando subito a reddito di cittadinanza e a quota 100. Con il debito pubblico che abbiamo, è l'unica opzione responsabile. L'Unione europea ha ovviamente le sue colpe, avendo chiuso entrambi gli occhi sul surplus commerciale della Germania", continua la parlamentare, "ed è innegabile che ai tempi dei governi Renzi e Gentiloni ha consentito sforamenti e dilazioni nonostante fosse proprio allora che, grazie alla congiuntura economica positiva, si sarebbe dovuto e potuto mettere in ordine i nostri conti. Ma il fatto è che questo governo i problemi ereditati li ha solo aggravati, e come sia possibile ora conciliare una Flat tax da 12-15 miliardi col rispetto dei vincoli europei", spiega l'esponente di FI, "nessuno nel governo è in grado di spiegarlo". (segue) (Com)